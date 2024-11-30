Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске
Беспилотник попытался атаковать Каспийск. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«По предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет. Меликов призвал население сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО нейтрализовала 11 беспилотников ВСУ над Белгородской областью и Черным морем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru