Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске

Беспилотник попытался атаковать Каспийск. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском

«По предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет. Меликов призвал население сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО нейтрализовала 11 беспилотников ВСУ над Белгородской областью и Черным морем.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиДагестан

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