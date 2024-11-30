Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске

«По предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет. Меликов призвал население сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО нейтрализовала 11 беспилотников ВСУ над Белгородской областью и Черным морем.

