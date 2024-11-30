Над Белгородской областью и Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ

Одиннадцать беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА», — указали в ведомстве.

В частности, над Белгородской областью сбили восемь дронов, над акваторией Черного моря — три.

Ранее ПВО за ночь уничтожила над территорией России 47 беспилотников ВСУ.

