Над Белгородской областью и Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ
30 ноября 202407:26
Одиннадцать беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА», — указали в ведомстве.
В частности, над Белгородской областью сбили восемь дронов, над акваторией Черного моря — три.
Ранее ПВО за ночь уничтожила над территорией России 47 беспилотников ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru