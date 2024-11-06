Силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском

ПВО сбила беспилотник над Каспийском, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, оперативный штаб продолжает работу на месте.

Обращаясь к местным жителям, Меликов призвал сохранять спокойствие.

Ранее в Минобороны. РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Уточняется, что два дрона были сбиты над территорией Курской области, один — над Орловской, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРегионы

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