Силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском
6 ноября 202409:12
ПВО сбила беспилотник над Каспийском, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, оперативный штаб продолжает работу на месте.
Обращаясь к местным жителям, Меликов призвал сохранять спокойствие.
Ранее в Минобороны. РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Уточняется, что два дрона были сбиты над территорией Курской области, один — над Орловской, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском
- Младший сын Трампа впервые проголосовал на президентских выборах
- Новым гендиректором ОДК станет Александр Грачев
- СМИ: Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин
- В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
- Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано
- В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно
- СМИ: Поставки вина из Грузии в РФ достигли исторического максимума
- СМИ: Трамп опережает Харрис по голосам выборщиков
- В РПЦ назвали закрытым вопрос о канонизации Ивана Грозного
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru