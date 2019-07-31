Медведев поручил правительству дополнительно профинансировть тушение лесных пожаров

Выделить дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири распорядился премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе совещания в Красноярске, куда вылетел в связи с экстренной ситуацией в регионе, пишет ТАСС.

По его словам, финансирование будет найдено в резервном фонде правительства. Кроме того, премьер попросил провести быструю координацию возможностей МЧС и Минобороны для тушения пожаров.