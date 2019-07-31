Медведев поручил правительству дополнительно профинансировть тушение лесных пожаров
Выделить дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири распорядился премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе совещания в Красноярске, куда вылетел в связи с экстренной ситуацией в регионе, пишет ТАСС.
По его словам, финансирование будет найдено в резервном фонде правительства. Кроме того, премьер попросил провести быструю координацию возможностей МЧС и Минобороны для тушения пожаров.
Ранее глава кабинета министров предложил пересмотреть нормативы, касающиеся «зон контроля при пожарах». Премьер выразил уверенность, что необходимо распространить действие существующих документов не только на те места, где идёт открытое горение, но и на участки задымления.
Напомним, на территории 11 регионов России горит более трёх миллионов гектаров леса. В трёх регионах введён режим ЧС. По итогам рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны подключиться к тушению пожаров.
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