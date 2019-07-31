Медведев предложил пересмотреть нормативы зон тушения пожаров
Совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами провёл в Красноярске премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
Глава кабмина дал поручения, оценил масштаб чрезвычайной ситуации и пообещал оказать помощь пострадавшим регионам.
Среди прочего, Медведем предложил пересмотреть нормативы, касающиеся «зон контроля при пожарах». Премьер выразил уверенность, что необходимо распространить действие существующих документов не только на те места, где идёт открытое горение, но и на участки задымления.
По итогам совещания Медведев поручил своему заместителю обобщить предложения по текущей проблеме и предоставить ему на подпись утром следующего дня.
Напомним, на территории 11 регионов России горит более трёх миллионов гектаров леса. В трёх регионах введён режим ЧС. По итогам рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны подключиться к тушению пожаров.
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