МЧС: Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Ижевске

На территории ТЭЦ-2 в столице Удмуртии произошло возгорание, сообщили в МЧС республики.

В России начался сезон лесных пожаров

По информации ведомства, на территории ТЭЦ горел трансформатор и масло в обваловании на открытой площадке. В ликвидации пожара участвуют 52 человека 16 единиц техники.

Отмечается, что электроэнергию в Ижевске отключать не планируется. В ведомстве добавили, что на данный момент пожар локализован.

Ранее СМИ сообщали о пожаре в главном здании МВД на Петровке в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УдмуртияПожарМЧС РФ
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