МЧС: Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Ижевске
14 марта 202315:07
На территории ТЭЦ-2 в столице Удмуртии произошло возгорание, сообщили в МЧС республики.
По информации ведомства, на территории ТЭЦ горел трансформатор и масло в обваловании на открытой площадке. В ликвидации пожара участвуют 52 человека 16 единиц техники.
Отмечается, что электроэнергию в Ижевске отключать не планируется. В ведомстве добавили, что на данный момент пожар локализован.
Ранее СМИ сообщали о пожаре в главном здании МВД на Петровке в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru