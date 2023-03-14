МЧС: Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Ижевске

По информации ведомства, на территории ТЭЦ горел трансформатор и масло в обваловании на открытой площадке. В ликвидации пожара участвуют 52 человека 16 единиц техники.

Отмечается, что электроэнергию в Ижевске отключать не планируется. В ведомстве добавили, что на данный момент пожар локализован.

Ранее СМИ сообщали о пожаре в главном здании МВД на Петровке в Москве.

