СМИ: в Москве произошёл пожар в главном здании МВД на Петровке
Пожар произошёл в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства рассказал, что загорелся кабинет на третьем этаже.
Источник ТАСС, в свою очередь, заявил о плотном задымлении. По его словам, загорелись стройматериалы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что шестеро военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в Курской области погибли в результате пожара в блиндаже, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
- Мишустин признался, что ему легче работать с женщинами
- В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки
- NYT: к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка
- СМИ: США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
- «Акт бессилия»: в МИД Украины оценили слова Лукашенко о Зеленском
- Два промышленных комплекса построят в Зеленограде
- Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность
- В МИД Украины отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет
- СМИ: в Москве произошёл пожар в главном здании МВД на Петровке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru