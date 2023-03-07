СМИ: в Москве произошёл пожар в главном здании МВД на Петровке

Пожар произошёл в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В военной разведке Украины заявили, что многие пожары в России не случайны

Собеседник агентства рассказал, что загорелся кабинет на третьем этаже.

Источник ТАСС, в свою очередь, заявил о плотном задымлении. По его словам, загорелись стройматериалы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что шестеро военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в Курской области погибли в результате пожара в блиндаже, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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