МЧС: В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
13 июля 202407:26
Пожар в швейном цеху в подмосковном поселке Володарского ликвидирован, сообщает МЧС.
«В Подмосковье огнеборцы... потушили пожар», — говорится в сообщении.
Ранее в поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В результате ЧП обрушилась кровля здания. При пожаре никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru