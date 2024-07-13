МЧС: В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху

Пожар в швейном цеху в подмосковном поселке Володарского ликвидирован, сообщает МЧС.

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«В Подмосковье огнеборцы... потушили пожар», — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В результате ЧП обрушилась кровля здания. При пожаре никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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