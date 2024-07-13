В подмосковном поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды

Швейный цех загорелся в поселке Володарского в Московской области. Об этом сообщило МЧС.

В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», — указали в МЧС.

На месте крупного пожара работают 20 специалистов и десять единиц техники.

Ранее в подмосковном Подольске загорелась мансарда многоэтажного жилого дома, жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарМЧСМосковская Область

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