В подмосковном поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды
13 июля 202401:55
Швейный цех загорелся в поселке Володарского в Московской области. Об этом сообщило МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.
«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», — указали в МЧС.
На месте крупного пожара работают 20 специалистов и десять единиц техники.
Ранее в подмосковном Подольске загорелась мансарда многоэтажного жилого дома, жильцов эвакуировали, никто не пострадал.
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- В подмосковном поселке Володарского загорелись швейный цех и торговые ряды
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru