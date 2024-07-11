В Подольске загорелась мансарда жилого дома
Мансарда многоэтажного жилого дома загорелась в Подольске. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава города Григорий Артамонов.
По его словам, инцидент произошёл на улице Веллинга, 22. В настоящее время экстренные службы ликвидируют возгорание, задействовано пять единиц техники.
«Все жители эвакуированы. Пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. Волонтеры уже раздают воду, организовано питание», - написал Артамонов.
Он также добавил, что прорабатывается вопрос временного размещения жителей пострадавших квартир.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что с начала 2024 года число пожаров в России сократилось на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: из-за жары в Москве начался листопад
- В Подольске загорелась мансарда жилого дома
- Расторгуев назвал любимые места для отдыха после концертов
- Кабмин выделит 3,6 млрд рублей на энергетику в новых регионах
- В кинопарке «Москино» прошли съемки около 30 проектов
- В Москве пройдет фестиваль «Театральный бульвар»
- В Таиланде задержали россиянина за подделку документов
- От «Хейта» до Шипенко: Кинодебют Дзюбы покажут в тысяче городов России
- Помощников Байдена и его жены вызвали для дачи показаний о здоровье президента США
- Музей Победы в Москве проведет бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru