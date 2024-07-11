В Подольске загорелась мансарда жилого дома

По его словам, инцидент произошёл на улице Веллинга, 22. В настоящее время экстренные службы ликвидируют возгорание, задействовано пять единиц техники.

«Все жители эвакуированы. Пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. Волонтеры уже раздают воду, организовано питание», - написал Артамонов.

Он также добавил, что прорабатывается вопрос временного размещения жителей пострадавших квартир.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что с начала 2024 года число пожаров в России сократилось на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

