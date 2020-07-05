МЧС: Угрозы обрушения ТЦ в Кировской области нет

«Да, это действительно так», - подтвердили агентству в ведомстве об отсутствии угрозы обрушения ТЦ.

Отмечается, что начался демонтаж сломанных конструкций, ведется расчистка территории.

Напомним, утром 5 июля стало известно об обрушении перекрытий потолка в одноэтажном строящемся ТЦ в городе Зуевка Кировской области. В результате ЧП минимум три человека погибли, один пострадал. Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

Ранее в беседе с НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил, что нести ответственность за произошедшее в таких случаях должен генеральный подрядчик. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.

