В Общественной палате назвали ответственного за ЧП в Новосибирске

Кирпичная стена обрушилась на рабочих во время ведения строительных работ в Новосибирске. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё одни находится в тяжёлом состоянии в больнице. Двое остаются под завалами, на месте работают спасатели и медики. Всего на месте происшествия находились 13 человек, сообщил пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов, пишет РБК.

Нести ответственность в таких случаях должен генеральный подрядчик, рассказал в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.