В Общественной палате назвали ответственного за ЧП в Новосибирске
Глава комиссии по ЖКХ рассказал НСН, что предстоит выяснить следствию после инцидента с обрушением стены.
Кирпичная стена обрушилась на рабочих во время ведения строительных работ в Новосибирске. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё одни находится в тяжёлом состоянии в больнице. Двое остаются под завалами, на месте работают спасатели и медики. Всего на месте происшествия находились 13 человек, сообщил пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов, пишет РБК.
Нести ответственность в таких случаях должен генеральный подрядчик, рассказал в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.
«Всегда ведётся обязательно стройконтроль, но отвечает за всё строительная организация — подрядчик. На уровне строительства за всё отвечает генеральный подрядчик. Что касается администрации городов, они на данном этапе не ведут контроль. Поэтому может быть ошибка при проектировании. Расследования должно показать, прежде всего, то ли это нарушение при проектировании, то ли при строительстве. Ответственность лежит на генеральном подрядчике», — заявил Шпектор.
Добавим, ситуацию уже пообещала взять под свой контроль депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Об этом она рассказала в эфире НСН. В данный момент на месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники, а также кинологические расчёты для поиска людей и пять машин скорой помощи.
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