Погибли люди из-за обрушения перекрытий ТЦ В Кировской области
В Кировской области погибли рабочие из-за обрушения перекрытий торгового центра. Четыре строителя умерли, пятый оказался под завалами строящегося здания, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Зуевского района области Анатолия Кощеева.
«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли... Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», — заявил Кощеев.
Еще один рабочий выжил. Его спасатели достают из-под обломков, сообщает Газета.ru
Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС в 10:56. Данные о пострадавших уточняются, сообщает РИА Новости.
Ранее в беседе с НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил, что нести ответственность за произошедшее в таких случаях должен генеральный подрядчик. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.
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