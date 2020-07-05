Погибли люди из-за обрушения перекрытий ТЦ В Кировской области

Еще один рабочий выжил. Его спасатели достают из-под обломков, сообщает Газета.ru

Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС в 10:56. Данные о пострадавших уточняются, сообщает РИА Новости.

Ранее в беседе с НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил, что нести ответственность за произошедшее в таких случаях должен генеральный подрядчик. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.

