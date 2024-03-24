МЧС: Спасатели разобрали 250 кубометров завалов в «Крокусе»

Сотрудники МЧС России из отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» разобрали более 250 кубометров конструкций концертного зала «Крокус Сити Холл», который ранее подожгли террористы, говорится в Telegram-канале ведомства.

Тяжелая техника для разборки сооружений прибыла к «Крокус Сити Холлу»

С южной стороны здания ночью с помощью тяжелой техники сотрудники МЧС демонтировали фасад и формировали технологическое отверстие - через него собираются доставить 100-тонный кран. Это оборудование поможет убрать крупногобаритные фрагменты обрушившейся кровли концертного зала.

Отмечается, что на месте теракта работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи, пишет RT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция. При этом поисковая операция еще продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/mchs_official
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