Тяжелая техника для разборки сооружений прибыла к «Крокус сити холл»
24 марта 202407:35
Тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов прибыла к «Крокус Сити Холл», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.
На опубликованной видеозаписи видно, как специалисты с помощью техники разбирают сооружения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция. При этом поисковая операция еще продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru