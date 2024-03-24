Тяжелая техника для разборки сооружений прибыла к «Крокус сити холл»

Тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов прибыла к «Крокус Сити Холл», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.

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На опубликованной видеозаписи видно, как специалисты с помощью техники разбирают сооружения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция. При этом поисковая операция еще продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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