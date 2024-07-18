МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов
Системы пожаротушения в подмосковном концертной зале «Крокус сити холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции с четверг, 18 июля.
По его словам, по существующим требованиям «для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости».
Представитель ведомства пояснил, что обязательные требования противопожарной безопасности составлены без учета террористических актов и умышленных поджогов.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 144 человека, еще больше 500 пострадали.
Глава Росфинмониторинга на днях заявил, что к теракту в «Крокусе» причастна «интернациональная команда».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru