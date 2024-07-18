МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов

Системы пожаротушения в подмосковном концертной зале «Крокус сити холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции с четверг, 18 июля.

По его словам, по существующим требованиям «для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости».

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Представитель ведомства пояснил, что обязательные требования противопожарной безопасности составлены без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 144 человека, еще больше 500 пострадали.

Глава Росфинмониторинга на днях заявил, что к теракту в «Крокусе» причастна «интернациональная команда».


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ФОТО: EPA / ТАСС
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