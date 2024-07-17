ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»

Ранее СМИ сообщили, что в изоляторе якобы произошел конфликт между фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и сотрудником учреждения.

ФСИН назвала эти сообщения недостоверными, указав, что такого происшествия в СИЗО «никогда не было», пишет RT. Ведомство отметило, что подозреваемых и обвиняемых содержат в строгом соответствии с законодательством.

«Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами», — подчеркнули в федеральной службе.

