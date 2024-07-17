ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла данные о конфликте одного из обвиняемых с администрацией в СИЗО-2 («Лефортово»). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что в изоляторе якобы произошел конфликт между фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и сотрудником учреждения.
ФСИН назвала эти сообщения недостоверными, указав, что такого происшествия в СИЗО «никогда не было», пишет RT. Ведомство отметило, что подозреваемых и обвиняемых содержат в строгом соответствии с законодательством.
«Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами», — подчеркнули в федеральной службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru