ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла данные о конфликте одного из обвиняемых с администрацией в СИЗО-2 («Лефортово»). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

СМИ: участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

Ранее СМИ сообщили, что в изоляторе якобы произошел конфликт между фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и сотрудником учреждения.

ФСИН назвала эти сообщения недостоверными, указав, что такого происшествия в СИЗО «никогда не было», пишет RT. Ведомство отметило, что подозреваемых и обвиняемых содержат в строгом соответствии с законодательством.

«Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами», — подчеркнули в федеральной службе.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
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