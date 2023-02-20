После землетрясения в Турции погибли больше 41 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 41 тысячи 20 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

В некоторых городах до сих пор продолжается разбор завалов.

Ранее спасатели вытащили из-под завалов мужчину на 12-е сутки после подземных толчков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно выделить $84,5 млн для поддержки жителей Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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