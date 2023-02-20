После землетрясения в Турции погибли больше 41 тысячи человек
20 февраля 202301:30
Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 41 тысячи 20 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
В некоторых городах до сих пор продолжается разбор завалов.
Ранее спасатели вытащили из-под завалов мужчину на 12-е сутки после подземных толчков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно выделить $84,5 млн для поддержки жителей Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru