В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясений

По данным журналистов, мужчине 45 лет. Он провел под развалинами 278 часов.

По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях Турции, а также на территории соседних государств.

Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля.

