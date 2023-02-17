В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясений
17 февраля 202319:12
Турецкие спасатели вытащили из-под завалов мужчину в провинции Ханай на 12-е сутки после землетрясений. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным журналистов, мужчине 45 лет. Он провел под развалинами 278 часов.
По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях Турции, а также на территории соседних государств.
Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru