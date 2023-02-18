ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на здравоохранение после землетрясения в Турции и Сирии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно выделить $84,5 млн для поддержки жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВОЗ.
Как отмечается в сообщении, организация призывает экстренно выделить средства на нужды в сфере здравоохранения. Меры включают поставки жизненно важных лекарств и других предметов медицинского назначения.
Кроме того, реагирование ВОЗ предусматривает запуск сети бригад скорой помощи для предоставления основных медуслуг и материалов нуждающимся.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули также территорию соседней Сирии. Жертвами стихийного бедствия в двух странах стали более 48 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru