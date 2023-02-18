ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на здравоохранение после землетрясения в Турции и Сирии

Как отмечается в сообщении, организация призывает экстренно выделить средства на нужды в сфере здравоохранения. Меры включают поставки жизненно важных лекарств и других предметов медицинского назначения.

Кроме того, реагирование ВОЗ предусматривает запуск сети бригад скорой помощи для предоставления основных медуслуг и материалов нуждающимся.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули также территорию соседней Сирии. Жертвами стихийного бедствия в двух странах стали более 48 тысяч человек.

