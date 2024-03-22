«Угроза отравления»: Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу

В ведомстве также рекомендовали людям, которые находятся в зоне задымления, закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой.

Площадь пожара в «Крокусе» составляет почти 13 тысяч квадратных метров, возгорание еще не локализовано, уточнили в МЧС России.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате теракта погибло 40 человек.

