«Угроза отравления»: Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу
Роспотребнадзор Московской области рекомендовал не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в «Крокус Сити холле», сообщили в ведомстве.
В ведомстве также рекомендовали людям, которые находятся в зоне задымления, закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой.
Площадь пожара в «Крокусе» составляет почти 13 тысяч квадратных метров, возгорание еще не локализовано, уточнили в МЧС России.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате теракта погибло 40 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru