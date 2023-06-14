МЧС оценило ущерб от подтоплений в Херсонской области в 1,2 млрд рублей
Ущерб от масштабных подтоплений, вызванных разрушением Каховской ГЭС, превышает 1,2 млрд руб. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Министр отнес обстановку в Херсонской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом Куренков заявил по итогам заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает ТАСС.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что сумма ущерба в связи с разрушением Каховской ГЭС может составить 11,5 млрд руб. Он отметил, что это предварительная оценка, в дальнейшем она может вырасти.
Херсонские власти сообщали во вторник, 12 июня, что число погибших после затопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru