МЧС оценило ущерб от подтоплений в Херсонской области в 1,2 млрд рублей

Ущерб от масштабных подтоплений, вызванных разрушением Каховской ГЭС, превышает 1,2 млрд руб. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

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Министр отнес обстановку в Херсонской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом Куренков заявил по итогам заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что сумма ущерба в связи с разрушением Каховской ГЭС может составить 11,5 млрд руб. Он отметил, что это предварительная оценка, в дальнейшем она может вырасти.

Херсонские власти сообщали во вторник, 12 июня, что число погибших после затопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
ТЕГИ:ЗатоплениеХерсонГЭС

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