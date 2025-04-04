Госсекретарь США призвал Европу дать Украине гарантии безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны должны разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, вместо обсуждений необходимо сосредоточиться на практических шагах для обеспечения защиты украинского народа. Рубио подчеркнул, что Европе следует «меньше говорить и больше действовать».

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После начала конфликта Киев добивается от западных стран долгосрочных обязательств по защите, включая расширение военной помощи и закрепление правовых механизмов поддержки.

Европейские страны обсуждают возможные модели безопасности, включая двусторонние договоренности и усиление взаимодействия с НАТО. Однако внутри ЕС сохраняются разногласия по объемам помощи и формату обязательств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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