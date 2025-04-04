Госсекретарь США призвал Европу дать Украине гарантии безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны должны разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, вместо обсуждений необходимо сосредоточиться на практических шагах для обеспечения защиты украинского народа. Рубио подчеркнул, что Европе следует «меньше говорить и больше действовать».