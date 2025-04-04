Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом

Вклад Красной Армии в освобождение Европы от нацистской оккупации остается важной темой для многих стран, особенно тех, чьи территории стали полем боевых действий во время Второй мировой войны.

В Словакии ежегодно отмечают годовщину освобождения Братиславы, вспоминая участие советских войск в разгроме нацистских сил и восстановлении независимости страны, передает «Радиоточка НСН».

