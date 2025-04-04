Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает посетить Москву 9 мая, чтобы лично выразить благодарность за вклад СССР в победу над фашизмом.
Выступая на памятном мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Братиславы, Фицо подчеркнул, что Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении Европы. Он выразил надежду, что сможет отметить эту дату в российской столице.
Вклад Красной Армии в освобождение Европы от нацистской оккупации остается важной темой для многих стран, особенно тех, чьи территории стали полем боевых действий во время Второй мировой войны.
В Словакии ежегодно отмечают годовщину освобождения Братиславы, вспоминая участие советских войск в разгроме нацистских сил и восстановлении независимости страны, передает «Радиоточка НСН».
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