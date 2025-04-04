Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает посетить Москву 9 мая, чтобы лично выразить благодарность за вклад СССР в победу над фашизмом.

Выступая на памятном мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Братиславы, Фицо подчеркнул, что Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении Европы. Он выразил надежду, что сможет отметить эту дату в российской столице.

Шойгу: Россия ждёт Вучича в Москве 9 мая

Вклад Красной Армии в освобождение Европы от нацистской оккупации остается важной темой для многих стран, особенно тех, чьи территории стали полем боевых действий во время Второй мировой войны.

В Словакии ежегодно отмечают годовщину освобождения Братиславы, вспоминая участие советских войск в разгроме нацистских сил и восстановлении независимости страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры