Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней для завершения сделки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, продлевающий работу TikTok на территории страны на 75 дней. Такое решение, по его словам, позволит завершить юридические процедуры по реструктуризации сервиса.

В заявлении, опубликованном в соцсети Truth, Трамп отметил, что его администрация добилась значительного прогресса в переговорах и продолжает работу над соглашением, которое позволит сохранить TikTok на американском рынке.

Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет заключена до 5 апреля

Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в полном запрете платформы и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с китайской стороной.

Трамп также связал ситуацию с TikTok с вопросами национальной безопасности, вновь назвав торговые пошлины ключевым экономическим инструментом давления. По его словам, введение зеркальных тарифов продемонстрировало их эффективность, несмотря на негативную реакцию Пекина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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