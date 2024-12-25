МЧС Казахстана: 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау

После крушения самолета в казахстанском Актау 25 человек доставили в областную больницу, сообщило РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана.

Минимум шесть человек выжило при крушении самолёта в Казахстане

До этого сообщалось, что в результате крушения самолета выжили 12 пассажиров. Самолет рухнул рядом с аэропортом, поэтому люди смогли оперативно подъехать на место для оказания помощи пострадавшим.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед ЧП рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. На борту Embraer находились 67 человек и пять членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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