МЧС Казахстана: 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау

До этого сообщалось, что в результате крушения самолета выжили 12 пассажиров. Самолет рухнул рядом с аэропортом, поэтому люди смогли оперативно подъехать на место для оказания помощи пострадавшим.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Перед ЧП рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. На борту Embraer находились 67 человек и пять членов экипажа, передает «Радиоточка НСН».

