Мазут после разлива в Керченском проливе может попасть в Грузию и Турцию
Нефтепродукты, разлившиеся в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе, могут попасть в Грузию и Турцию. Такое мнение выразил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК.
По его словам, мазут также, вероятно, окажется в Румынии и Болгарии. Эколог отметил, что спрогнозировать, как именно будет перемещаться мазут, достаточно сложно.
Как отметил ученый, при возможном распространении нефтепродуктов до берегов других стран их концентрация будет ниже. Масштабного перетока мазута в Азовское море не предвидится.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru