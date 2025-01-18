Мазут после разлива в Керченском проливе может попасть в Грузию и Турцию

Нефтепродукты, разлившиеся в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе, могут попасть в Грузию и Турцию. Такое мнение выразил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК.

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По его словам, мазут также, вероятно, окажется в Румынии и Болгарии. Эколог отметил, что спрогнозировать, как именно будет перемещаться мазут, достаточно сложно.

Как отметил ученый, при возможном распространении нефтепродуктов до берегов других стран их концентрация будет ниже. Масштабного перетока мазута в Азовское море не предвидится.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ТурцияГрузияКраснодарский КрайНефтепродукты

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