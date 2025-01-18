Мазут после разлива в Керченском проливе может попасть в Грузию и Турцию

По его словам, мазут также, вероятно, окажется в Румынии и Болгарии. Эколог отметил, что спрогнозировать, как именно будет перемещаться мазут, достаточно сложно.

Как отметил ученый, при возможном распространении нефтепродуктов до берегов других стран их концентрация будет ниже. Масштабного перетока мазута в Азовское море не предвидится.



Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.

