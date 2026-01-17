Мать раненного в Хорлах 12-летнего ребенка погибла при ударе ВСУ

Мать 12-летнего ребенка, раненного при теракте в Хорлах, который произошел в новогоднюю ночь в Херсонской области, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.

Он рассказал, что ребенка до этого перевезли из Крыма в Москву на лечение. При этом, по словам Георгиева, мальчик пока не знает, что его мама скончалась.

В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека

«Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец... Главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение», - добавил омбудсмен.

Теракт в Хорлах произошел ночью 1 января. Тогда ВСУ беспилотниками с зажигательной смесью атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. По данным СК России, в результате теракта погибли 29 человек, в том числе двое детей, еще не менее 60 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиСмертьПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры