Мать раненного в Хорлах 12-летнего ребенка погибла при ударе ВСУ

Мать 12-летнего ребенка, раненного при теракте в Хорлах, который произошел в новогоднюю ночь в Херсонской области, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.

Он рассказал, что ребенка до этого перевезли из Крыма в Москву на лечение. При этом, по словам Георгиева, мальчик пока не знает, что его мама скончалась.