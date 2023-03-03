Мать актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области
Мать актера Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в теракте украинских войск в Брянской области, Валентина Павловна ужаснулась при мысли, что ее сын мог бы пойти войной против своего народа. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам женщины, человек, запечатленный на фотографии и видеокадрах, похож на ее сына, однако она не уверена, что это именно он.
«Вообще-то, глаза похожи. Да похож... Трудно сказать», — призналась она.
Валентина Павловна отметила, что давно не общается с сыном, уже на протяжении года проживающим на Украине, однако подчеркнула, что не верит в то, что он мог напасть на Брянскую область.
Telegram-канал Mash ранее продемонстрировал фотографию, на которой у отделения Почты России запечатлен вооруженный человек, похожий на Канахина.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва на всех международных площадках поднимет вопрос об украинской атаке на Брянскую область.
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