Массовые отравления детей произошли в двух лагерях Нижегородской области

В Нижегородской области в двух лагерях произошли массовые отравления детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, несколько детей почувствовали себя плохо в лагере «Лазурный» в Выксе, а также в санаторно-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Золотой колос» в Арзамасском районе. Там выявлена стрептококковая инфекция.