Массовые отравления детей произошли в двух лагерях Нижегородской области

В Нижегородской области в двух лагерях произошли массовые отравления детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, несколько детей почувствовали себя плохо в лагере «Лазурный» в Выксе, а также в санаторно-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Золотой колос» в Арзамасском районе. Там выявлена стрептококковая инфекция.

В Кемеровской области мальчик умер после употребления арбуза

Прокуратура Нижегородской области уже начала проверку в «Золотом колосе».

Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Сальмонеллы могли попасть в шаурму через грязные руки, загрязненную воду, продукты или термически необработанную пищу. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.


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ФОТО: РИА Новости
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