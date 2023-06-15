Массовые отравления детей произошли в двух лагерях Нижегородской области
В Нижегородской области в двух лагерях произошли массовые отравления детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По его данным, несколько детей почувствовали себя плохо в лагере «Лазурный» в Выксе, а также в санаторно-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Золотой колос» в Арзамасском районе. Там выявлена стрептококковая инфекция.
Прокуратура Нижегородской области уже начала проверку в «Золотом колосе».
Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Сальмонеллы могли попасть в шаурму через грязные руки, загрязненную воду, продукты или термически необработанную пищу. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru