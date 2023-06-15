В Кемеровской области мальчик умер после употребления арбуза

У младшего сына произошёл отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребёнка не удалось, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. У старшего мальчика медики диагностировали сильнейшее воспаление кишечника, но он выжил.

Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка. В магазине, в котором был куплен арбуз, изъяли всю партию.

