В Кемеровской области мальчик умер после употребления арбуза

Семилетний мальчик в Анжеро-Судженске Кемеровской области скончался после того, как поел арбуз. Ягода была куплена его родителями в магазине. Через два дня сыновьям резко стало плохо — их увезли на скорой с кишечной инфекцией.

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У младшего сына произошёл отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребёнка не удалось, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. У старшего мальчика медики диагностировали сильнейшее воспаление кишечника, но он выжил.

Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка. В магазине, в котором был куплен арбуз, изъяли всю партию.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ОтравлениеКемеровская Область

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