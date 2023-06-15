В Кемеровской области мальчик умер после употребления арбуза
Семилетний мальчик в Анжеро-Судженске Кемеровской области скончался после того, как поел арбуз. Ягода была куплена его родителями в магазине. Через два дня сыновьям резко стало плохо — их увезли на скорой с кишечной инфекцией.
У младшего сына произошёл отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребёнка не удалось, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. У старшего мальчика медики диагностировали сильнейшее воспаление кишечника, но он выжил.
Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка. В магазине, в котором был куплен арбуз, изъяли всю партию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru