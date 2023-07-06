Марочко заявил об усилении обстрелов населенных пунктов на луганском направлении

Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской народной республики вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ потеряли около трех тысяч военных за неделю на Луганском направлении

«Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Сватово и их окрестности», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, ВСУ ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Целью ударов противника становится гражданская инфраструктура. Офицер отметил, что из-за обстрелов есть жертвы и разрушения.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ усилили группировку в районе Кременной и Сватово, за сутки увеличилось число попыток прорыва линии обороны российских сил, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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