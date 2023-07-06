Марочко заявил об усилении обстрелов населенных пунктов на луганском направлении

«Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Сватово и их окрестности», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, ВСУ ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Целью ударов противника становится гражданская инфраструктура. Офицер отметил, что из-за обстрелов есть жертвы и разрушения.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ усилили группировку в районе Кременной и Сватово, за сутки увеличилось число попыток прорыва линии обороны российских сил, напоминает RT.

