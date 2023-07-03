Марочко: ВСУ потеряли около трех тысяч военных за неделю на Луганском направлении

Вооруженные силы Украины на Луганском направлении потеряли около трех тысяч военных за минувшую неделю. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам офицера, армия России за неделю отразила более 50 атак противника на этом участке, пишет Ura.ru.

«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников», — цитирует Марочко РИА Новости.

Кроме того, российские военные пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп, ликвидировали около 75 единиц автомобильной техники, 45 бронированных машин, 40 буксируемых и самоходных артиллерийских систем. Также было уничтожено десять танков, в том числе зарубежного производства.

Ранее Марочко сообщил о позиционных боях на Купянском направлении, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
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