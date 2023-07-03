Марочко: ВСУ потеряли около трех тысяч военных за неделю на Луганском направлении

По словам офицера, армия России за неделю отразила более 50 атак противника на этом участке, пишет Ura.ru.

«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников», — цитирует Марочко РИА Новости.

Кроме того, российские военные пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп, ликвидировали около 75 единиц автомобильной техники, 45 бронированных машин, 40 буксируемых и самоходных артиллерийских систем. Также было уничтожено десять танков, в том числе зарубежного производства.

Ранее Марочко сообщил о позиционных боях на Купянском направлении, напоминает телеканал 360.

