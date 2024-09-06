МЧС сообщило о воссоединении 539 семьей из Курской области

МЧС России сообщило о воссоединении 539 семьей из Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, за минувшие стуки еще 17 жителей приграничья установили связь с родственниками.

За это же время эвакуированы 15 местных жителей. В общей сложности в пунктах временного размещения обосновались более 11,5 тысяч человек. На выплату единовременной материальной помощи подано свыше 3300 заявлений. Около 89 тысяч пострадавших уже получили первую финансовую помощь на общую сумму почти 1,33 миллиарда рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МЧС, пиротехники ведомства обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов на территории приграничья. Всего с начала работ уничтожено 326 таких предметов.

