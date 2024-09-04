В Курской области нашли более 500 считавшихся пропавшими жителей
Более 500 человек, пропавших на фоне атак ВСУ в Курской области, удалось найти. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — написал руководитель области в Telegram-канале.
Смирнов поблагодарил всех волонтеров за работу и пообещал, что власти продолжат оказывать необходимую помощь и поддержку.
Ранее врио губернатора заявлял, что власти Курской области не знают о судьбе почти двух тысяч жителей региона, оказавшихся в контролируемой украинскими боевиками зоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru