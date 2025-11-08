Макрон пообещал вернуть украденные драгоценности из Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что украденные из знаменитого парижского музея Лувр драгоценности будут найдены и возвращены. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Televisa».

Он напомнил, что полиция уже задержала часть грабителей. Макрон также пообещал, что система безопасности музея будет полностью пересмотрена в рамках большого плана реконструкции Лувра.

СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме

Утром 19 октября несколько человек за семь минут похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины в Лувре. Преступники в костюмах рабочих проникли в здание, где велись ремонтные работы. Ущерб от ограбления оценивается в €88 млн.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу об ограблении Лувра задержали пять человек.

