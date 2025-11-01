СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме
Часть драгоценностей, украденных из Лувра в Париже, пытались продать через даркнет компании из Израиля CGI Group. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что CGI Group специализируется на вопросах безопасности и аналитике. Как рассказал генеральный директор компании Цвика Наве, через пять дней после ограбления музея с организацией связался некто, «назвавшийся представителем воров».
«Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ», - указал менеджер.
Стороны начали общение на сайте компании, а затем перешли в даркнет. После долгих проверок CGI Group пришла к выводу, что неизвестный владел по меньшей мере частью украденных ценностей. Компания сообщила о произошедшем в правоохранительные органы Франции.
Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила, что в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов
- Минпромторг изучает возможность моратория на банкротство предприятий Донбасса
- «Мораторий на пять лет!»: Учителя возмутились постоянным школьным нововведениям
- Рядом с проезжей частью в Туле нашли элементы БПЛА
- «Немедленно» или никогда: Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины и ждет отмашку Трампа
- СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме
- В России в реестр злостных алиментщиков внесли уже 300 тысяч должников
- Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся
- В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина
- Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru