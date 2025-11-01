СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме

Часть драгоценностей, украденных из Лувра в Париже, пытались продать через даркнет компании из Израиля CGI Group. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что CGI Group специализируется на вопросах безопасности и аналитике. Как рассказал генеральный директор компании Цвика Наве, через пять дней после ограбления музея с организацией связался некто, «назвавшийся представителем воров».

«Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ», - указал менеджер.

Стороны начали общение на сайте компании, а затем перешли в даркнет. После долгих проверок CGI Group пришла к выводу, что неизвестный владел по меньшей мере частью украденных ценностей. Компания сообщила о произошедшем в правоохранительные органы Франции.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила, что в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять человек.

