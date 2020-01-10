Ближневосточный Телеграм: «Турецкий поток», Иран и рухнувший «Боинг»
НСН представляет ТОП-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Запуск газопровода «Турецкий поток»
8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Вместе с Путиным и Эрдоганом символический вентиль повернули премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.
«Газ-Батюшка» пишет о перспективах «Турецкого потока»:
«Россия может присоединить "Турецкий поток" к азербайджанскому Трансанатолийскому трубопроводу, который доставляет газ в Турцию и южную Европу. TANAP был запущен 30 ноября 2019 года, и пока его мощность превышает возможности месторождений Азербайджана. Используя инфраструктуру TANAP и его продолжения, Трансадриатического газопровода (TAP), Россия вернет себе потерянные рынки сбыта, а инвесторы смогут рассчитывать на окупаемость».
Политолог Михаил Синельников-Оришак недоумевает по поводу присутствия на церемонии премьер-министра Болгарии:
«Ну, Путин с Эрдоганом, открывающие "Турецкий поток", – понятно. Сербский лидер у символического вентиля – ладно. Но вот зачем среди них "крутил"(ся) Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии – страны, зарубившей наш "Южный поток – вопрос и не один».
«Буровая» отмечает, что Болгария сознательно саботирует развитие газопровода по политическим соображениям:
«Болгария сознательно затягивает строительство своего участка "Турецкого потока". Дело в том, что Болгария исполняет роль газовой задвижки для русского газа, аналогичную украинской, но на пути в южную Европу. <…> О сознательном торможении проекта со стороны Болгарии еще в декабре открыто заявил Владимир Путин. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, заочно возражая президенту России, заверил, что работы идут полным ходом, по пять километров в день. При заявленной скорости прокладки газопровода все работы должны быть закончены к февралю. Однако болгарский премьер говорит об окончании прокладки трубы к концу 2020 года. <…> Ограничение по срокам реализации "Турецкого потока" носит не технологический, а политический характер, как и в случае с "Северным потоком – 2"».
«Голос Мордора» считает, что на церемонии запуска газопровода болгарскому премьер-министру было грустно:
«На открытии "Турецкого потока" премьер Болгарии смотрел на Эрдогана и с грустью думал: А ведь не его месте должен был быть я...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит причины успешности «Турецкого потока» в том, что количество центров принятия решений в проекте ограничено двумя сторонами:
«"Турецкий поток" уже действует, вопрос решали два человека, и все завершилось благополучно. "Северный поток – 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше».
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит второй по влиятельности человек в Иране – командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран в ночь на 8 января выпустил более двух десятков ракет по двум военным базам США в Ираке. Государственное телевидение Ирана сообщило, что в результате ракетных ударов были убиты 80 американских военнослужащих.
Дональд Трамп заявил, что при атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал, анонсировал новые санкции против Ирана и призвал решать проблемы путем переговоров. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
«Всевидящее око» радуется, что войны не будет:
«Третья мировая традиционно не началась. Хотя все ждали – даже тут, в России, где в целом оценка Трампа обычно куда трезвее, чем на Западе. Но войны ждали. Потому что Трамп большой, страшный и агрессивный. Фигня в том, что демонстративно-агрессивный, угрожающий – он куда больше, чем кровожадный на деле. И не знаем как вам, а нам такой вариант все же кажется посимпатичнее, чем реальные бомбардировки под разговоры о мире и демократии с милыми улыбками. Главный плюс Трампа остается тем же самым: он заметно честнее демократического истеблишмента, даже когда откровенно врет и манипулирует».
«Россия в глобальной политике» считает, что противостояние продолжится, но надеется, что не военными средствами:
«В общем, в сухом остатке, если в Иране не возьмут верх горячие головы (на что не похоже, судя по точности и аккуратности ночного удара), то данный конкретный инцидент не будет иметь военного продолжения. Никто ничего не забудет и не простит, противостояние будет продолжаться самыми изощренными способами, воздействие на ситуацию в регионе и дальше будет серьезным, но войны не случится».
«Мышь в овощном» полагает, что о слабости США в этой ситуации говорить не приходится:
«Злорадная радость относительно "неспособности/нежелания Вашингтона покарать Тегеран" представляется несколько преждевременной. По факту это не США дали слабину, не пожелав развязывать Третью мировую из-за условного сожженного сарая. Это мировое сообщество в подавляющей своей массе беспрекословно скушало поднесенную ему на блюдечке новость: "Мы тут в Сияющем городе на холме посовещались с товарищами, и решили, что так теперь можно". "Так" – в смысле ракетой с беспилотника на территории чужого государства по чужому военно-политическому лидеру без объявления войны и вообще как бы на ровном месте. Не "просто можно", конечно, а именно "нам можно"».
«Ватфор | Автострадный think tank» подозревает, что мы стали свидетелями зарождения нового типа конфликтов:
«Похоже, что у нас на глазах родился метод ведения конфликта сверхмалой интенсивности: по предварительной договоренности два почти противника наносят друг по другу удары, поражающие своей масштабностью – 35 киамов, 50 томагавков... На выходе сносит пару строений. <…> Такой удар позволяет наносящему сбросить внутреннее давление, оказываемое на лиц, принимающих решение, и перейти на более конструктивную повестку во взаимоотношении с тем почти противником, оставляя немногочисленным диванным воинам орать про "озабоченность МИДа" (простите, на этот раз — Госдепа) и про слив. Вот такая она – новая реальность. P.S. "Напугали Иран новыми санкциями" – старинная ближневосточная пословица».
Авторы канала «Мюсли вслух» проводят историческую аналогию с заявлением Демократической партии США, которая резко осудила действия Трампа против Ирана:
«Господа, наверное, вы будете смеяться: Нэнси Пелоси в твиттере потребовала от Трампа прекратить "ненужные провокации" против Ирана. "Америка и мир не могут позволить себе войны", – пишет спикер Палаты представителей. Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал, как в 1920 году генерал Врангель объяснял сподвижникам установление официальных отношений с Пилсудским: "Хоть с чертом, только бы против большевиков!". Нэнси Пелоси, похоже, готова хоть с аятоллами, лишь бы против Трампа».
Крушение украинского Boeing 737 в Тегеране
Через несколько часов после нанесения Ираном авиаударов по американским военным базам в Тегеране разбился после взлета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, никто не выжил. Погибли граждане семи стран: Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.
После крушения появилась информация о том, что катастрофа произошла в результате попадания в самолет ракеты. Иранские власти эту версию отвергли. В предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана сказано, что причиной аварии стала техническая проблема самолета.
Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал основные версии крушения самолета: попадание ракеты зенитного ракетного комплекса «Тор», теракт, столкновение самолета с БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.
Американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на источники в разведслужбах США и Ирака, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы. Премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что у них есть такие же данные.
«Мейстер» обращает внимание на то, что обвинения в адрес Ирана строятся по той же схеме, по какой Россию обвиняли в крушении малазийского Боинга рейса MH-17 в Донбассе:
«Перечисляя возможные версии гибели украинского лайнера в Иране, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов на первое место поставил попадание ракеты из российского ЗРК "Тор". Снимки с якобы остатками ракеты гуляют по интернету, и анализом фото уже пообещали заняться "исследователи" из Bellingcat. <…> "Раскручивает" эту версию и немецкий Bild. Бросается в глаза, что в продвижении темы задействованы те же структуры, которые буквально на следующий день после катастрофы под Донецком поспешили обвинить в трагедии Россию. ЗРК "Тор" действительно состоят на вооружении иранской армии, но в голову не лезет ни одной разумной, пускай и самой конспирологической версии, как иранские зенитчики могли умышленно или по ошибке сбить борт, вылетающий из своего же аэропорта. Впрочем, есть ощущение, что, как и в случае с MH-17, "виновные" назначены задолго до окончания расследования, и в ближайшие пару лет России и Ирану предстоит очередная серия абсурдных обвинений».
«Теория Элит» полагает, что сбить украинский лайнер могли США:
«Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. Однако эта версия вызывает сомнения. Во-первых, за несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. Во-вторых, перед авиакатастрофой украинского лайнера Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. <…> Эти факты наводят на мысль, что американцы могли решить отомстить за нападение на американские военные базы и случайно сбить украинский Boeing 737, перепутав его с самолетом правительства Ирана. Лайнер упал спустя 2,5 часа после ударов по базам».
«АДЕКВАТ» указывает, кто больше всех заинтересован в том, чтобы обвинить в катастрофе Иран:
«Заинтересованных в том, чтобы свалить тегеранскую катастрофу на Иран, несомненно, немало. Но сильнее всех остальных, вместе взятых, в этом интерес самого "Боинга". И с большим отрывом».
«Политджойстик» видит в произошедшем ответственность украинских властей:
«Украина второй раз подставляет гражданские самолеты под военные конфликты. Так было в 2014, когда Киев не закрыл небо, и был сбит малазийский пассажирский Боинг, и вот сегодня уже свой пассажирский самолет в Тегеране. А между тем, власти США уже запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком».
«Банкста» рассказывает об управленческом кризисе в компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ):
«Одним из крупнейших акционеров (25%) украинского перевозчика МАУ является банкстер из разорившегося Приватбанка Игорь Коломойский. После назначения президентом Украины Владимира Зеленского Коломойский забрал под себя МАУ и в сентябре снял старого директора Юрия Мирошникова (отработал 15 лет). Его заменили на малограмотного человека Коломойского Евгения Дыхне. Председатель совета директоров МАУ Арон Майберг – израильский кореш Коломойского и бывший директор его обанкротившейся в 2013 году авиакомпании «Аеросвіт». Майберг перепрыгрул из разорившегося «Аеросвіт» в МАУ, где спустя несколько лет начал разгораться финансовый кризис: дошло до того, что сотрудникам МАУ не платили зарплаты, компания не вылезала из убытков – в 2018 году они составили рекордные $100 млн».
Владимир Жириновский назвал россиян «холопами»
В новогодние праздники лидер ЛДПР на Красной площади общался с людьми и, раздавая чебуреки и деньги, произнес: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба сообщил, что комиссия даст оценку словам Жириновского. Сам глава ЛДПР заявил, что его слова вырвали из контекста, а на самом деле он не сказал ничего оскорбительного.
«Темник» полагает, что удивляться нечему:
«Хочется сказать, конечно, что лидер ЛДПР теряет рассудок. Однако раздача денег толпе – давняя практика Жириновского. Последний раз он так делал прошлым летом».
«Депутатские будни» считают, что серьезных последствий Жириновскому ожидать не стоит:
«Он же это шоу каждый год устраивает по поводу и без, но в этот раз зачем-то стал называть людей холопами и крепостными. Забылся барин, с кем не бывает! А так, максимум, что ему грозит – попросят публично извиниться».
«РосСкандал» задается вопросом о тех людях, которые брали деньги у Жириновского после его скандальных слов:
«Ну, а чего вы ждали? Особенно все те, кто взял деньги...»
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов полагает, что слова Жириновского о холопах свидетельствуют о его хорошем чувстве юмора, а негативный резонанс является следствием зависти к популярности партии:
«Рейтинг ЛДПР растет, и в принципе понятно, кто и почему остервенело накинулся на Владимира Вольфовича Жириновского после очередной истории с раздачей денег на Красной площади. Лидер ЛДПР уже 30 лет дарит людям деньги по всей стране и высылает их по почте, когда граждане к нему обращаются с просьбой. И никто и никогда еще не отказывался от такого подарка, людям приятно, они радуются... а то, что Владимир Вольфович сказал в шутку: "холопы, сироты" – в очередной раз показывает, что председатель ЛДПР имеет чувство юмора».
А «Байки из Спасской Башни» пишут, что слова Жириновского могут быть связаны с премьерой фильма Клима Шипенко «Холоп»:
«Пользователи сети шепчут, что Жириновский неспроста обзывается "холопами", а лишь участвует на коммерческой основе в продвижении одноименной кинокартины».
Пожары в Австралии
В результате масштабных лесных пожаров, которые начались на восточном побережье Австралии в середине октября, погибли 25 человек и более 1 млрд животных. Уничтожены более 8 млн гектаров леса и порядка 3 тысяч жилых домов. Военные и спасатели эвакуируют людей из населенных пунктов.
«Доктор прописал» публикует фото NASA, на котором изображен австралийский остров Кенгуру до и после пожаров, и горюет о гибели единственного в своем роде заповедника:
«Природа острова Кенгуру уникальна, треть его территории была отведена под национальные парки. Но, судя по фото, говорить об этом теперь можно только в прошедшем времени».
«Выпускайте Кракена!» пишет, что количество погибших животных может оказаться больше того, о котором сообщается:
«В Австралии самая настоящая трагедия планетарного масштаба. В результате бушующих лесных пожаров там погибли более миллиарда животных и птиц. При этом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы за 2007 год, и реальное положение дел может оказаться еще хуже».
«Coala» отмечает, что борьбе с пожарами препятствуют соображения экономического характера:
«Катастрофическая ситуация с лесными пожарами в Австралии подтолкнула местных экоактивистов к требованию немедленной остановки всех угольных проектов и прекращения экспорта ископаемого топлива. Осознавая весь ужас происходящего, активистов можно понять, но поскольку Австралия является одним из крупнейших мировых экспортеров угля, власти занимают консервативную позицию. Угольная промышленность формирует существенную часть экономики страны, в отрасли трудятся тысячи австралийцев, поэтому наивно полагать, что правительство пойдет на поводу у активистов».
«Минправды» обращает внимание на появление фейковых фото с австралийскими пожарами:
«Истерика по поводу пожаров в Австралии достигла космических масштабов. Кто-то уже начинает выдавать подкрашенные в фотошопе карты Австралии за реальные снимки с орбиты».
Канал «338» сравнивает поведение зарубежных и отечественных звезд шоу-бизнеса в ситуации с пожарами в Австралии и в Сибири летом прошедшего года:
«Читаем, что на фоне австралийских пожаров американская певица Пинк обещает (но не гарантирует) пожертвовать 500 тыс. американских долларов австралийским пожарным. Ранее местные австралийские комики, оповестив подписчиков об акте благотворительности, кинули клич на добровольный сбор средств (получилось на 8 млн австралийских долл.). Ранее миллионы жертвовали Ди Каприо, владелец LVMH Арно, Металлика. <…> Помнится, одной из причин наших пожаров был дефицит и состояние пожарно-спасательной техники. Граждане помогали натурой – добровольцами работали с сотрудниками МЧС. <…> Как-то не было слышно ни от топов российского Форбса, ни от обеспеченных селебритиз предложений или анонимных пожертвований. Но едва ли не каждый второй-третий из них публиковал посты "Спасите Сибирь"».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Студенты МГИМО задержаны за избиение сына Жванецкого
- Платошкин: Трамп убил генерала, чтобы избежать импичмента
- США передали Украине важные сведения о катастрофе «Боинга» с Иране
- При жесткой посадке в Анталье самолет NordWind получил серьезные повреждения
- «Браво!» Платошкин оценил действия Ирана в конфликте с США