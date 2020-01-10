Ближневосточный Телеграм: «Турецкий поток», Иран и рухнувший «Боинг»

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит второй по влиятельности человек в Иране – командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран в ночь на 8 января выпустил более двух десятков ракет по двум военным базам США в Ираке. Государственное телевидение Ирана сообщило, что в результате ракетных ударов были убиты 80 американских военнослужащих.

Дональд Трамп заявил, что при атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал, анонсировал новые санкции против Ирана и призвал решать проблемы путем переговоров. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.

«Всевидящее око» радуется, что войны не будет:

«Третья мировая традиционно не началась. Хотя все ждали – даже тут, в России, где в целом оценка Трампа обычно куда трезвее, чем на Западе. Но войны ждали. Потому что Трамп большой, страшный и агрессивный. Фигня в том, что демонстративно-агрессивный, угрожающий – он куда больше, чем кровожадный на деле. И не знаем как вам, а нам такой вариант все же кажется посимпатичнее, чем реальные бомбардировки под разговоры о мире и демократии с милыми улыбками. Главный плюс Трампа остается тем же самым: он заметно честнее демократического истеблишмента, даже когда откровенно врет и манипулирует».

«Россия в глобальной политике» считает, что противостояние продолжится, но надеется, что не военными средствами:

«В общем, в сухом остатке, если в Иране не возьмут верх горячие головы (на что не похоже, судя по точности и аккуратности ночного удара), то данный конкретный инцидент не будет иметь военного продолжения. Никто ничего не забудет и не простит, противостояние будет продолжаться самыми изощренными способами, воздействие на ситуацию в регионе и дальше будет серьезным, но войны не случится».

«Мышь в овощном» полагает, что о слабости США в этой ситуации говорить не приходится:

«Злорадная радость относительно "неспособности/нежелания Вашингтона покарать Тегеран" представляется несколько преждевременной. По факту это не США дали слабину, не пожелав развязывать Третью мировую из-за условного сожженного сарая. Это мировое сообщество в подавляющей своей массе беспрекословно скушало поднесенную ему на блюдечке новость: "Мы тут в Сияющем городе на холме посовещались с товарищами, и решили, что так теперь можно". "Так" – в смысле ракетой с беспилотника на территории чужого государства по чужому военно-политическому лидеру без объявления войны и вообще как бы на ровном месте. Не "просто можно", конечно, а именно "нам можно"».

«Ватфор | Автострадный think tank» подозревает, что мы стали свидетелями зарождения нового типа конфликтов:

«Похоже, что у нас на глазах родился метод ведения конфликта сверхмалой интенсивности: по предварительной договоренности два почти противника наносят друг по другу удары, поражающие своей масштабностью – 35 киамов, 50 томагавков... На выходе сносит пару строений. <…> Такой удар позволяет наносящему сбросить внутреннее давление, оказываемое на лиц, принимающих решение, и перейти на более конструктивную повестку во взаимоотношении с тем почти противником, оставляя немногочисленным диванным воинам орать про "озабоченность МИДа" (простите, на этот раз — Госдепа) и про слив. Вот такая она – новая реальность. P.S. "Напугали Иран новыми санкциями" – старинная ближневосточная пословица».

Авторы канала «Мюсли вслух» проводят историческую аналогию с заявлением Демократической партии США, которая резко осудила действия Трампа против Ирана:

«Господа, наверное, вы будете смеяться: Нэнси Пелоси в твиттере потребовала от Трампа прекратить "ненужные провокации" против Ирана. "Америка и мир не могут позволить себе войны", – пишет спикер Палаты представителей. Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал, как в 1920 году генерал Врангель объяснял сподвижникам установление официальных отношений с Пилсудским: "Хоть с чертом, только бы против большевиков!". Нэнси Пелоси, похоже, готова хоть с аятоллами, лишь бы против Трампа».

