«Майданизация?»: Сербию охватили беспорядки на фоне переизбрания коалиции Вучича
Вечером 24 декабря представители оппозиции окружили здание администрации Белграда и требовали отменить результаты парламентских выборов. Президент Вучич заявил, что протесты являются попыткой лишить Сербию суверенитета.
Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков, которые вспыхнули перед администрацией Белграда 24 декабря, поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся протестах.
Так, президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник, 25 декабря, встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко, о чем сообщили ранее их пресс-службы.
«Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией. Все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация», - сказала она в эфире телеканала Pink.
По последним данным властей, пострадали 30 полицейских, задержаны более 35 участников протестов.
ХОД БЕСПОРЯДКОВ И ПРИЧИНЫ
Протесты в Сербии продолжаются с 19 декабря после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Вечером 24 декабря представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нем дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты выборов.
Митингующие также перекрыли прилегающую улицу. Зайти внутрь протестующим не удалось, так как вход в здание защищали сотрудники полиции с щитами. Некоторые принялись бить стекла, завязались стычки с правоохранителями. Часть демонстрантов скандировала «Вучич — вор». В ходе протестов они кидали куски брусчатки в окна и двери здания парламента, полицейские отвечали слезоточивым газом и спреем. В сотрудников полиции бросались камнями.
Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией, очистила площадь от них, а также выставила оцепление. Через некоторое время подъехал министр внутренних дел Братислав Гашич и с сопровождением прошел к зданию.
На фоне беспорядков Александр Вучич собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и анонсировал срочное обращение к нации.
«Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом», - заявил он.
Вучич отметил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Он призвал граждан не беспокоиться, и заявил, что власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. Кроме того, Вучич отказался называть произошедшее революцией и оценил это как «попытку насильственного захвата институтов Сербии».
Вучич также уточнил, что у здания парламента собралось порядка 2,5 тысячи человек, из которых меньше половины участвовали в беспорядках.
НОВЫЙ МАЙДАН?
Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич 24 декабря назвал беспорядки оппозиции в центре города «майданизацией». Он отметил, что только люди «без совести и ответственности» могли нанести такой ущерб зданию администрации.
«Сейчас вы видите, насколько термин «майданизация» был правдив. Это нормальный человек не может «разжевать», а тем более комментировать», - написал он в своих соцсетях.
По словам Шапича, если оппозиция с помощью анархии попытается прийти к власти, то уничтожит государство, «которое завтра не сможет защитить народ».
Он опубликовал фото и видео разрушений здания. Пострадали фасад, внутренние помещения и оборудование в них. По словам Шапича, ущерб оценивается как крупный. Кроме того, на фотографиях видно поврежденную оргтехнику и мебель, разбитые окна в кабинетах, разбросанный мусор, осколки стекла на лестнице и камни.
На данный момент площадь города полностью очищена от протестующих местными правоохранительными органами, передает «Радиоточка НСН».
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