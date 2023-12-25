«Майданизация?»: Сербию охватили беспорядки на фоне переизбрания коалиции Вучича

«Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией. Все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация», - сказала она в эфире телеканала Pink.

По последним данным властей, пострадали 30 полицейских, задержаны более 35 участников протестов.

ХОД БЕСПОРЯДКОВ И ПРИЧИНЫ

Протесты в Сербии продолжаются с 19 декабря после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Вечером 24 декабря представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нем дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты выборов.

Митингующие также перекрыли прилегающую улицу. Зайти внутрь протестующим не удалось, так как вход в здание защищали сотрудники полиции с щитами. Некоторые принялись бить стекла, завязались стычки с правоохранителями. Часть демонстрантов скандировала «Вучич — вор». В ходе протестов они кидали куски брусчатки в окна и двери здания парламента, полицейские отвечали слезоточивым газом и спреем. В сотрудников полиции бросались камнями.

Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией, очистила площадь от них, а также выставила оцепление. Через некоторое время подъехал министр внутренних дел Братислав Гашич и с сопровождением прошел к зданию.