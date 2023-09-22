Вучич заявил, что Сербия развивает отношения с Вашингтоном

Белград развивает отношения с Вашингтоном, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины

По его словам, сербские власти не разделяют людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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