Вучич заявил, что Сербия развивает отношения с Вашингтоном
22 сентября 202301:01
Белград развивает отношения с Вашингтоном, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
По его словам, сербские власти не разделяют людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru