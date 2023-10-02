Вучич назвал вступление в Евросоюз приоритетом для Сербии
2 октября 202322:28
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление в Евросоюз является приоритетом внешней политики Белграда.
По его словам, Сербия стремится стать полноценным членом Евросоюза. Политик дал интервью американскому телеканалу CNN.
Говоря об отношениях с Косово, Вучич отметил, что Белград старался вести конструктивный диалог с Приштиной. Президент заверил, что готов к обсуждению проблемы с США и Европой.
Вучич ранее заявил о развитии отношений Сербии и США, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru