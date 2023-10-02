Вучич назвал вступление в Евросоюз приоритетом для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление в Евросоюз является приоритетом внешней политики Белграда.

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По его словам, Сербия стремится стать полноценным членом Евросоюза. Политик дал интервью американскому телеканалу CNN.

Говоря об отношениях с Косово, Вучич отметил, что Белград старался вести конструктивный диалог с Приштиной. Президент заверил, что готов к обсуждению проблемы с США и Европой.

Вучич ранее заявил о развитии отношений Сербии и США, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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