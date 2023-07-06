Вучич: Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угроз своим гражданам в Косове
Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы безопасности своих граждан в Косове, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Накануне сербский лидер заявлял, что перед саммитом Североатлантического альянса албанские власти Косово инициируют новую волну гонений на сербов.
Глава государства считает, что косовоалбанский премьер Альбин Курти даст команду к новой эскалации в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Сербии призвал соотечественников «беречь себя и остерегаться».
Как сообщает «Радиоточка НСН», начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент НАТО в Косово KFOR защитить сербов в крае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru