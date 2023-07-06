Вучич: Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угроз своим гражданам в Косове

Накануне сербский лидер заявлял, что перед саммитом Североатлантического альянса албанские власти Косово инициируют новую волну гонений на сербов.

Глава государства считает, что косовоалбанский премьер Альбин Курти даст команду к новой эскалации в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Сербии призвал соотечественников «беречь себя и остерегаться».

Как сообщает «Радиоточка НСН», начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент НАТО в Косово KFOR защитить сербов в крае.

