Лукашенко срочно собрал Совбез после задержания боевиков под Минском

В свою очередь, руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН предположил, что сообщение БЕЛТА может быть правдой.

«Не знаю, что в голове у [основателя ЧВК Вагнера Дмитрия] Уткина и [возможного куратора ЧВК Евгения] Пригожина. Если это на самом деле так, то это очень глупый шаг. Недружественный. Единственная страна, которая нас поддерживает, с которой более-менее добрососедские отношения. Если это действительно произошло, то всем организаторам и кураторам нужно посетить психиатрию», - заявил Криницын.

По его мнению, президенту Белоруссии Александру Лукашенко устраивать такую провокацию было слишком рискованно.

