Лукашенко срочно собрал Совбез после задержания боевиков под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Об этом сообщает Telegram-канала «Пул Первого», подчеркивая, что поводом для этого стало сообщение белорусского агентство БелТА. В нём отмечалось, то под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер», утверждается в тексте. Там же приводится пофамильный список всех задержанных.

При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, напоминает Ura.ru.

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В свою очередь, руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН предположил, что сообщение БЕЛТА может быть правдой.

«Не знаю, что в голове у [основателя ЧВК Вагнера Дмитрия] Уткина и [возможного куратора ЧВК Евгения] Пригожина. Если это на самом деле так, то это очень глупый шаг. Недружественный. Единственная страна, которая нас поддерживает, с которой более-менее добрососедские отношения. Если это действительно произошло, то всем организаторам и кураторам нужно посетить психиатрию», - заявил Криницын.

По его мнению, президенту Белоруссии Александру Лукашенко устраивать такую провокацию было слишком рискованно.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЧВКБелоруссияАлександр Лукашенко
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