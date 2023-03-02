Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области

Приграничный поселок Теткино в Курской области под обстрелом, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

Глава региона добавил, что подробности происшествия будут позже.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Климовского района Брянской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеГубернаторОбстрелКурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры