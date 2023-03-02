Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области
2 марта 202311:52
Приграничный поселок Теткино в Курской области под обстрелом, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что подробности происшествия будут позже.
Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Климовского района Брянской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru