Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в Волоконовском районе под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Борисовка. Погибла местная жительница, пострадала ее дочь.
По его словам, один из снарядов поразил частный жилой дом. После удара погибла женщина 1951-ого года рождения, ее дочь пострала.
«Ещё одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было. Осколками снарядов повреждены ещё два частных домовладения», - написал губернатор.
В результате обстрела ВСУ повреждено газоснабжение.
Аварийные и оперативные службы устраняют последствия ЧС.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области с начала обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 25 человек, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина
- Глава Курской области заявил об обстреле со стороны ВСУ
- На Украине арестовали имущество жены Медведчука на 153 млн долларов
- Без церемоний. ОБСЕ запретила делегации РФ возложить цветы к памятнику советским воинам в Вене
- Пользователей соцсетей возмутил визит премьера Испании Санчеса на Украину
- Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна
- Шойгу заявил, что Запад стремится расчленить Россию
- Столтенберг заявил, что НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву
- Варданяна освободили от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики
- В Вене российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru