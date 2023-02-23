Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в Волоконовском районе под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Борисовка. Погибла местная жительница, пострадала ее дочь.

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По его словам, один из снарядов поразил частный жилой дом. После удара погибла женщина 1951-ого года рождения, ее дочь пострала.

«Ещё одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было. Осколками снарядов повреждены ещё два частных домовладения», - написал губернатор.

В результате обстрела ВСУ повреждено газоснабжение.

Аварийные и оперативные службы устраняют последствия ЧС.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области с начала обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 25 человек, сообщает НСН.

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВСУОбстрелБелгород
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