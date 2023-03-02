Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Власти Курской области отрицают поиск украинских диверсантов

«С Украины ... в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз отметил, что после обстрела погиб один человек. Кроме того, пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу и получает необходимую помощь.

Вооруженные силы ведут необходимые мероприятия по ликвидации злоумышленников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область
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