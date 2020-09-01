Директор заповедника «Утриш» попал под уголовку за пожар

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении директора государственного заповедника «Утриш» после крупного природного пожара в районе Анапы. Об этом информирует Следственный комитет.

Согласно выводам следователей, чиновник спустя рукава относился к своим прямым служебным обязанностям. Он, в частности, допустил массовое нахождение туристов на территории заповедника.

Возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности. Огонь в итоге охватил площадь более 126 гектаров. Пожар привёл к массовой гибели флоры и фауны. При этом, согласно материалам дела, руководитель заповедника «не предпринял мер к организации ликвидации и купирования очагов возгорания», отмечает «Свободная пресса».

Пожар между населенными пунктами Большой и Малый Утриш бушевал в начале прошлой недели больше двух суток. В тушении принимала участие авиация МЧС.