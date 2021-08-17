«Лучший самолет за 40 лет». Заслуженный пилот призвал «не хоронить» разбившийся Ил-112

«Эта машина еще не в серии. Сначала она прошла летные испытания, и сейчас, когда идет процесс ее сертификации, она все равно проходит технологические испытания. Что произошло, определит комиссия. Двигатели там стоят надежные, новые. Почему так получилось, по халатности или по вине двигателя, это определят. Меня волнует другое: почему система пожаротушения не отработала в том режиме, в котором ей положено работать? Вот это меня немножко удивляет», - отметил летчик.

Ранее сообщалось, что все три члена экипажа Ил-112В погибли. Базыкин предположил, почему летчикам не удалось катапультироваться.

«Во-первых, это было на посадке. Во-вторых, навряд ли они это стали делать. Как правило, летчики-испытатели борются до последней секунды. Они наверняка пытались вывести этот самолет. Сейчас новые самолеты достаточно послушные. Если бы хватило мощности двигателя, а они же были пустые, то большая вероятность была бы спастись. Когда я учился в школе летчиков-испытателей, то наш урок начинался с такой фразы: «Уважаемые слушатели, сегодня вы пришли для того, чтобы убиться, но у вас ничего не получилось». То есть летчикам-испытателям меняют ментальность. Их учат с первого же дня, что они пришли в очень рисковую профессию и имеют право погибнуть. Представьте себе: с этой мыслью надо прожить всю свою летную жизнь. Потом к ней все-таки привыкаешь. И уже к этому относишься холодно, по-мужски. У летчиков испытателей идет пенсия «год за три». Как при боевых действиях. Хотя это и есть боевые действия. Они как бойцовские собаки, которые всю жизнь в драке. И в драке для того, чтобы защитить этот самолет от последующих крушений. Сделать его безопаснее», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что главой экипажа Ил-112В, потерпевшего катастрофу, был Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.

