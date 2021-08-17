«Лучший самолет за 40 лет». Заслуженный пилот призвал «не хоронить» разбившийся Ил-112
Вадим Базыкин предостерег от поспешных выводов по итогам катастрофы в Подмосковье.
Заслуженный пилот России Вадим Базыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что самолет Ил-112В, разбившийся на испытаниях в подмосковной Кубинке, - настоящая народная машина и от нее нельзя отказываться заранее.
«Это суперсамолет. Это наша надежда. Все остальные новые самолеты - «Джеты», «Суперджеты», «Эмэсы» - они, во-первых, другого класса, а, во-вторых, там 70 процентов туфты - нет того, что говорят. А это действительно народная машина. Например, Ту-114 – низкоплан - может садиться только на полосы, где нет единого камушка, ведь расстояние от винтов до земли маленькое. А это высокоплан. Как раз то, что нужно для северных регионов, где нет вообще никакого транспорта. Это единственная машина, которая могла бы спасти экономику России сейчас. Перевозка пассажиров, врачей к людям, людей к врачам. Это очень крутая машина. И то, что сейчас произошло… Я думаю, разберутся. Это не тот случай, где ее надо хоронить. Я знаю мнения о ней летчиков-испытателей. Это самая лучшая машина за последние 40 лет – с восьмидесятых годов», - рассказал Базыкин.
Заслуженный пилот России призвал не делать поспешных выводов по итогам катастрофы.
«Эта машина еще не в серии. Сначала она прошла летные испытания, и сейчас, когда идет процесс ее сертификации, она все равно проходит технологические испытания. Что произошло, определит комиссия. Двигатели там стоят надежные, новые. Почему так получилось, по халатности или по вине двигателя, это определят. Меня волнует другое: почему система пожаротушения не отработала в том режиме, в котором ей положено работать? Вот это меня немножко удивляет», - отметил летчик.
Ранее сообщалось, что все три члена экипажа Ил-112В погибли. Базыкин предположил, почему летчикам не удалось катапультироваться.
«Во-первых, это было на посадке. Во-вторых, навряд ли они это стали делать. Как правило, летчики-испытатели борются до последней секунды. Они наверняка пытались вывести этот самолет. Сейчас новые самолеты достаточно послушные. Если бы хватило мощности двигателя, а они же были пустые, то большая вероятность была бы спастись. Когда я учился в школе летчиков-испытателей, то наш урок начинался с такой фразы: «Уважаемые слушатели, сегодня вы пришли для того, чтобы убиться, но у вас ничего не получилось». То есть летчикам-испытателям меняют ментальность. Их учат с первого же дня, что они пришли в очень рисковую профессию и имеют право погибнуть. Представьте себе: с этой мыслью надо прожить всю свою летную жизнь. Потом к ней все-таки привыкаешь. И уже к этому относишься холодно, по-мужски. У летчиков испытателей идет пенсия «год за три». Как при боевых действиях. Хотя это и есть боевые действия. Они как бойцовские собаки, которые всю жизнь в драке. И в драке для того, чтобы защитить этот самолет от последующих крушений. Сделать его безопаснее», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что главой экипажа Ил-112В, потерпевшего катастрофу, был Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.
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