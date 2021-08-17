Среди погибших в разбившемся Ил-112 был Герой России

Среди членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета был Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, Куимов был командиром экипажа. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в городе Кубинка Московской области.

По имеющимся сведениям, весь экипаж из трех человек погиб. Агентство со ссылкой на источник в авиации передает, что при падении воздушное судно "было полностью разрушено и загорелось". Причины происшествия устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Армен Гаспарян
ТЕГИ:Крушение
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