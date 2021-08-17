СМИ: Названа основная версия катастрофы Ил-112В

Основная версия крушения самолета Ил-112В на авиабазе в подмосковной Кубинке – возгорание правого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Эту информацию изданию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Что привело к пожару мотора, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что экипаж Ил-112В возглавлял Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.

